Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Выносили из домов драгоценности и деньги: в краже подозревают двух жителей Атырау

Опубликовано:

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в кражах
Задержанные. Фото: Polisia.kz

В Атырау сотрудники криминальной полиции отдела полиции №2 задержали двух мужчин. Их подозревают в совершении краж из жилых домов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации медиа-портала Министерства внутренних дел РК злоумышленники проникали внутрь домов через окна и похищали ценны вещи, драгоценности и денежные средства в различных валютах.

"В ходе оперативных мероприятий установлено, что похищенные золотые украшения подозреваемые сдавали в ломбарды, расположенные в разных районах города. Кроме того, доказана их причастность к трем аналогичным эпизодам незаконного проникновения в жилье с целью кражи", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время в отношении обоих подозреваемых начато досудебное расследование.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее мы сообщали, что полицейские Караганды совместно со спецподразделением "Арлан" задержали группу мужчин, подозреваемых в совершении квартирных краж.

Также в Атырау задержали двух мужчин, подозреваемых в квартирных кражах. По версии следствия, похищенные ценности они вывозили в Актобе и сбывали в ломбарды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2241429-vynosili-iz-domov-dragocennosti-i-dengi-v-krazhe-podozrevayut-dvuh-zhiteley-atyrau/