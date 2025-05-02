Выносили из домов драгоценности и деньги: в краже подозревают двух жителей Атырау

В Атырау сотрудники криминальной полиции отдела полиции №2 задержали двух мужчин. Их подозревают в совершении краж из жилых домов, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По информации медиа-портала Министерства внутренних дел РК злоумышленники проникали внутрь домов через окна и похищали ценны вещи, драгоценности и денежные средства в различных валютах.

"В ходе оперативных мероприятий установлено, что похищенные золотые украшения подозреваемые сдавали в ломбарды, расположенные в разных районах города. Кроме того, доказана их причастность к трем аналогичным эпизодам незаконного проникновения в жилье с целью кражи", - сообщили в ведомстве.

В настоящее время в отношении обоих подозреваемых начато досудебное расследование.

Добавим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК, кража - это тайное хищение чужого имущества.

Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее мы сообщали, что полицейские Караганды совместно со спецподразделением "Арлан" задержали группу мужчин, подозреваемых в совершении квартирных краж.

Также в Атырау задержали двух мужчин, подозреваемых в квартирных кражах. По версии следствия, похищенные ценности они вывозили в Актобе и сбывали в ломбарды.