Пьяный кызылординец разорвал браслет и лишился свободы

В Кызылорде нетрезвый осужденный, состоящий на учете в службе пробации, разорвал электронный браслет. Теперь ему придется отбывать оставшийся срок в колонии, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Кызылорде осужденный, состоящий на учете в городской службе пробации, в нетрезвом виде сломал электронный браслет слежения. Суд заменил ему ограничение свободы на лишение свободы.

Гражданин был приговорен к ограничению свободы с электронным браслетом и пробационным контролем.

По данным ведомства, он неоднократно нарушал порядок отбывания наказания и игнорировал обязанности, возложенные судом. Четыре предупреждения от сотрудников пробации не помогли.

"Этот осужденный часто нарушал правила отбывания наказания в виде ограничения свободы. Он также повредил электронное устройство слежения, будучи пьяным. Воспитательные меры не помогли, поэтому его дело передали в суд.

Суд постановил заменить неотбытую часть наказания - 1 год и 8 месяцев - на лишение свободы и отправить осужденного в исправительное учреждение. С начала года 18 человек были направлены в исправительные учреждения за повторные нарушения порядка", - рассказала заместитель начальника службы пробации Кызылорды Гульнур Байсариева.

Ранее стало известно, что житель Мангистауской области навестил соседа, но при этом вышел за пределы разрешенной зоны и срезал электронный браслет. Мужчину в итоге лишили свободы на срок 9 месяцев 2 дня. Причиненный ущерб за поврежденное электронное средство контроля осужденный возместил в полном объеме.

А 35-летний житель Усть-Каменогорска, находившийся на пробационном контроле, избавился от электронного браслета, но решил разыграть спектакль. Он позвонил по номеру "102" и заявил о потере браслета. В итоге мужчина лишился свободы.

