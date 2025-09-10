МВД нашло похищенные во время Қантара бронежилеты, экипировку полиции и боеприпасы (видео)

В сентябре из незаконного оборота было изъято порядка 50 единиц оружия, а также свыше 500 патронов и 6 взрывных устройств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного медиапортала Polisia.kz, с 1 сентября текущего года в стране проводится ОПМ "Участок". Сообщается, что из незаконного оборота изъято порядка 50 единиц оружия, а также свыше 500 патронов и 6 взрывных устройств.

Ведомство сообщает, что было обнаружено 12 тайников с оружием и боеприпасами, также изъято 6 единиц оружия, похищенных в период январских событий.

Найдена и полицейская экипировка, из которых один автомат, один пистолет, два нарезных карабина и два гладкоствольных ружья, а также служебные бронежилеты и каски.

Помимо этого, сами казахстанцы добровольно сдали 15 единиц оружия.

"Проверкой охвачено свыше 21 тыс. владельцев гражданского оружия, из которых более 400 лиц привлечено к административной ответственности. Так, в Алматинской области задержаны жители этого же региона, у которых изъято специальное ружье, похищенное во время январских событий в городе Алматы. Работа в данном направлении продолжается", - сообщил заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД Жандос Батырбеков.

В августе текущего года в КНБ сообщили об изъятии оружия и боеприпасов в Астане, Шымкенте и ряде областей Казахстана. По данным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Также стало известно, что в некоторых регионах Казахстана были обнаружены схроны с оружием, которое было похищено во время январских событий. В МВД отметили, что за последние три года благодаря оперативным мероприятиям, обыскам и рейдам найдено и изъято 8 119 единиц различного оружия, 845 гранат, более 114 тыс. боеприпасов, 738 схронов с оружием.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.