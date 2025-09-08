Казахстанца заподозрили в издевательствах над отцом на юге страны: главный имам сделал заявление

Главный имам Туркестанской области выступил с официальным заявлением касательно информации по мужчине, подозреваемом в избиении отца - сообщалось, что тот служит в мечети, передает NUR.KZ.

Пост имама опубликован в соцсети Facebook. В нем главный имам Туркестанской области Ержан Толепов заявил, что распространяется ложная информация.

"Официально заявляем: указанный гражданин не является сорудником Духовного управления мусульман Казахстана. Он никогда не исполнял обязанности азаншы и не проводил официальных религиозных служб. Его деятельность не связана с религиозной сферой, он является тамадой на свадьбах", - заявил имам.

Здесь же отмечается, что Духовное управление мусульман Казахстана решительно осуждает подобные действия. Вместе с тем, имам напомнил о том, что уважение к родителям является главным долгом каждого мусульманина.

Напомним, накануне сообщалось, что после публикации в Сети информации и видео о том, что над пожилым мужчиной в Туркестанской области издевались сын и сноха, полиция возбудила уголовное дело. Тогда же сообщалось, что "беспредельщик-сын" якобы служит в одной из местных мечетей.

В июле этого года в Сети появилось видео жестокого избиения мужчины на улице в Костанае. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона.

Также в Сети обсуждали видео, на кадрах которого было зафиксировано жестокое избиение мужчины толпой в Астане. В полиции возбудили уголовное дело.

