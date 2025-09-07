"Служит в мечети": мужчину заподозрили в издевательствах над пожилым отцом в Туркестанской области
После публикации в Сети информации и видео о том, что над пожилым мужчиной в Туркестанской области издевались сын и сноха, полиция возбудила уголовное дело, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале Halyqstan опубликовали информацию о том, что в Туркестанской области житель Шардары якобы издевался над родным отцом. Также к публикации приложены несколько видео.
"Страшно представить, что пережил несчастный старик, который систематически терпел побои и унижение не только от сына, но и от снохи. Соседка тайно снимала шокирующие кадры издевательств на видео, но в полицию при этом не обращалась. Она опубликовала снятое лишь после смерти измученного аксакала.
К слову, беспредельщик-сын служит в одной из местных мечетей",- утверждается в публикации.
Внимание! 18+! Видео содержат жестокие сцены насилия и ненормативную лексику!
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, по результатам чего будет принято соответствующее решение", - рассказали в полиции.
В июле этого года в Сети появилось видео жестокого избиения мужчины на улице в Костанае. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона.
Также в Сети обсуждали видео, на кадрах которого было зафиксировано жестокое избиение мужчины толпой в Астане. В полиции возбудили уголовное дело.
