"Служит в мечети": мужчину заподозрили в издевательствах над пожилым отцом в Туркестанской области

После публикации в Сети информации и видео о том, что над пожилым мужчиной в Туркестанской области издевались сын и сноха, полиция возбудила уголовное дело, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Halyqstan опубликовали информацию о том, что в Туркестанской области житель Шардары якобы издевался над родным отцом. Также к публикации приложены несколько видео.

"Страшно представить, что пережил несчастный старик, который систематически терпел побои и унижение не только от сына, но и от снохи. Соседка тайно снимала шокирующие кадры издевательств на видео, но в полицию при этом не обращалась. Она опубликовала снятое лишь после смерти измученного аксакала.

К слову, беспредельщик-сын служит в одной из местных мечетей",- утверждается в публикации.

Внимание! 18+! Видео содержат жестокие сцены насилия и ненормативную лексику!

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Туркестанской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, по результатам чего будет принято соответствующее решение", - рассказали в полиции.

