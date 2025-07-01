"Что вы делаете?": пожилого человека жестоко избили на улице в Костанае

В Сети появилось видео жестокого избиения мужчины на улице в Костанае. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

"В Костанае мужчина жестоко избил пожилого человека прямо на улице. На видеозаписи видно, как за пострадавшего попыталась заступиться женщина", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

"Что вы делаете? Он и так еле стоит. Пожилой человек! Головой ударился", - кричит женщина.

В ДП Костанайской области корреспонденту NUR.KZ пояснили, что по данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

"В ходе оперативных мероприятий был установлен и задержан 37-летний житель Костаная. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное расследование обстоятельств произошедшего", - сообщили в ведомстве.

Также сегодня в Сети распространили несколько видео из Экибастуза с избиением ребенка и угрозами ему на детской площадке. На кадрах женщина кричала, используя нецензурную лексику, и нанесла несовершеннолетнему удары. В полиции сообщили, что начата проверка.

Кроме того, в Сети обсуждали видео, на кадрах которого было зафиксировано жестокое избиение мужчины толпой в Астане. В полиции возбудили уголовное дело.

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