Акмолинец заплатил 6 млн тенге малознакомой женщине, а потом обратился в полицию
Житель Кокшетау лишился 6 миллионов тенге, доверившись обещаниям о трудоустройстве. По подозрению в мошенничестве задержали местную жительницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 сентября в управление полиции Кокшетау поступило заявление от местного жителя о факте мошенничества.
"По словам мужчины, малознакомая женщина в период с 3 апреля по 31 августа текущего года под предлогом оказания помощи в трудоустройстве обманным путем завладела его деньгами в размере 6 млн тенге", - рассказали в ДП региона.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении мошенничества установили 33-летнюю жительницу областного центра. По данному факту начато досудебное расследование.
В Департаменте полиции Акмолинской области напомнили, что не следует соглашаться на трудоустройство через частных посредников без заключения договора.
"Проверяйте достоверность информации о работодателях. При возникновении сомнений незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы", - советуют в ведомстве.
Ранее стало известно, что казахстанцы, которые не смогли уехать Великобританию на заработки, требуют вернуть вложенные деньги. Жители Алматы, Астаны, Шымкента и Кызылорды поверили рекламе с заманчивой вакансией и высокой зарплатой. Потенциальные работники заплатили по 600 тыс. тенге.
Житель Туркестанской области отдал знакомому деньги, надеясь через него получить работу в Египте. Известно еще о 7 таких случаях мошенничества. Общий ущерб составил более 1 млн тенге.
В Жамбылской области мужчину, обещавшего трудоустройство на заводе за 50 тыс. тенге, признали виновным и приговорили к ограничению свободы.
