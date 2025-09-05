Казахстанец бросал камни в полицейского и остался на свободе

В Восточно-Казахстанской области мужчину, напавшего на полицейского и кидавшего в него камни, приговорили к двум годам ограничения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по региону.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел во время рядовой проверки документов. Сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин.

Один из них, находясь в состоянии наркотического опьянения, отказался предъявить документы и стал вести себя агрессивно.

Ситуация быстро переросла в конфликт. Мужчина одному из полицейских нанес телесные повреждения, а затем начал бросать камни, целясь в голову и руки стража порядка.

По решению суда мужчину признали виновным по двум статьям - об употреблении наркотических средств и насильственных действиях в отношении представителей власти.

Однако суд учел обстоятельства дела и назначил наказание, не связанное с лишением свободы. Теперь нарушитель обязан регулярно отмечаться в службе пробации. Ему разъяснили права и обязанности, включая запрет на употребление наркотиков и совершение правонарушений.

Любое нарушение установленных правил может привести к замене ограничения свободы на реальный тюремный срок.

"Наша задача не в том, чтобы запереть человека, а в том, чтобы помочь ему стать полезным членом общества. Мы будем контролировать каждый его шаг, чтобы не допустить рецидива. Это наглядный пример того, что система правосудия может не только наказывать, но и давать второй шанс", - прокомментировала ситуацию начальник отдела службы пробации Шемонаихинского района ДУИС по ВКО Гульмира Болекбаева.

