18-летний иностранец заявил об "атомной бомбе" в аэропорту Алматы

В аэропорту Алматы 18-летний иностранец пошутил, что у него в багаже "атомная бомба", за что получил административный штраф по статье о мелком хулиганстве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции на транспорте, инцидент произошел 2 сентября на стойке регистрации международных вылетов в аэропорту Алматы.

"18-летний гражданин Республики Узбекистан в шутливой форме заявил, что у него в багаже "атомная бомба", чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.

Иностранный гражданин привлечен к ответственности за мелкое хулиганство и ему назначен штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге)", - сообщили в полиции.

Отмечается, что такие факты нередки. Очень часто пассажиры не подозревают о серьезной ответственности за подобные проступки.

Транспортная полиция вновь напоминает, что любые попытки дестабилизации обстановки или запугивания на транспорте рассматриваются как серьезная угроза, и виновные понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

С начала текущего года сотрудниками Департамента полиции на транспорте за совершение различных административных правонарушений с пассажирских поездов и самолетов по акту были сняты 900 деструктивных пассажиров, из них 489 с пассажирских поездов, 411 - с воздушных судов.

Самыми частыми нарушений норм и правил была связана с распитием алкогольных напитков и появлением в общественных местах в пьяном виде. Зафиксированы также случаи мелкого хулиганства, курение в вагонах и другие нарушения, сообщают правоохранители.

Напомним, ранее в июне алматинца наказали за опасную шутку в аэропорту: регистрируясь на рейс Астана - Алматы, он ответил сотруднику аэропорта на вопрос о запрещенных предметах: "Да". Полицейские и сотрудники авиационной безопасности проверили аэропорт. Мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство

Также иностранного гражданина арестовали на 15 суток за ложное сообщение о запрещенных предметах, которое он сделал в шутливой форме в аэропорту Астаны.

До этого в аэропорту Алматы подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга, в результате чего рейс задержали, проверяя самолет и пассажиров.

