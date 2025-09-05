18-летний иностранец заявил об "атомной бомбе" в аэропорту Алматы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      18-летний иностранец заявил об "атомной бомбе" в аэропорту Алматы

      Опубликовано:

      Аэропорт Алматы
      Аэропорт Алматы. Иллюстративное фото: Министерство транспорта РК

      В аэропорту Алматы 18-летний иностранец пошутил, что у него в багаже "атомная бомба", за что получил административный штраф по статье о мелком хулиганстве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

      Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции на транспорте, инцидент произошел 2 сентября на стойке регистрации международных вылетов в аэропорту Алматы.

      "18-летний гражданин Республики Узбекистан в шутливой форме заявил, что у него в багаже "атомная бомба", чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.

      Иностранный гражданин привлечен к ответственности за мелкое хулиганство и ему назначен штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге)", - сообщили в полиции.

      Отмечается, что такие факты нередки. Очень часто пассажиры не подозревают о серьезной ответственности за подобные проступки.

      Транспортная полиция вновь напоминает, что любые попытки дестабилизации обстановки или запугивания на транспорте рассматриваются как серьезная угроза, и виновные понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

      С начала текущего года сотрудниками Департамента полиции на транспорте за совершение различных административных правонарушений с пассажирских поездов и самолетов по акту были сняты 900 деструктивных пассажиров, из них 489 с пассажирских поездов, 411 - с воздушных судов.

      Самыми частыми нарушений норм и правил была связана с распитием алкогольных напитков и появлением в общественных местах в пьяном виде. Зафиксированы также случаи мелкого хулиганства, курение в вагонах и другие нарушения, сообщают правоохранители.

      Напомним, ранее в июне алматинца наказали за опасную шутку в аэропорту: регистрируясь на рейс Астана - Алматы, он ответил сотруднику аэропорта на вопрос о запрещенных предметах: "Да". Полицейские и сотрудники авиационной безопасности проверили аэропорт. Мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство

      Также иностранного гражданина арестовали на 15 суток за ложное сообщение о запрещенных предметах, которое он сделал в шутливой форме в аэропорту Астаны.

      До этого в аэропорту Алматы подросток пошутил о бомбе в рюкзаке друга, в результате чего рейс задержали, проверяя самолет и пассажиров.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.