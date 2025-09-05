jitsu gif
    Рекламодателям
      Главу отдела ЖКХ осудили в ЗКО

      Чиновник
      Иллюстративное фото: Shuttermon / Getty Images

      В ЗКО вынесли приговор начальнику отдела ЖКХ Сырымского района за злоупотребление полномочиями, стоившее бюджету более чем в 56 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

      Как сообщает официальный сайт надзорного органа, по результатам проверки, проведенной прокуратурой Сырымского района, выявили нарушения при строительстве дороги. Их допустил бывший начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

      В ходе следствия установили, что экс-руководитель, злоупотребив должностными полномочиями, допустил незаконные действия, повлекшие причинение государству ущерба на сумму более 56 миллионов тенге.

      Районный суд признал бывшего начальника отдела ЖКХ виновным. Ему назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы. Приговор суда уже вступил в законную силу.

      Ранее в Северо-Казахстанской области руководителя отдела ЖКХ Тайыншинского района осудили на 8 лет лишения свободы за хищение почти 16 млн тенге бюджетных средств. Суд установил, что чиновник фиктивно заключил договор о государственных закупках из одного источника с предпринимателем.

      В области Абай выявили неэффективное расходование бюджетных средств на сумму свыше 1,4 млрд тенге. Главу отдела ЖКХ привлекли к ответственности - ему назначили штраф на сумму более чем в 700 тыс. тенге.

      В Жамбылской области глава районного ЖКХ неоднократно не являлся в суд по делу о взыскании материального ущерба, за что был привлечен к ответственности и оштрафован.

