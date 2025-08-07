Главу отдела ЖКХ посадили на 8 лет в СКО

Руководителя отдела ЖКХ Тайыншинского района осудили на 8 лет лишения свободы за хищение почти 16 млн тенге бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру СКО.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, в ходе проверки, проведенной в отделе жилищно-коммунального хозяйства Тайыншинского района, выявили факт хищения бюджетных средств, совершенный руководителем учреждения, на сумму 15,9 млн тенге.

"Указанное должностное лицо фиктивно заключило договор о государственных закупках из одного источника с предпринимателем на приобретение передаточного устройства модульного трубопровода для обеспечения теплоснабжения социально значимых объектов в городе Тайынша, не поставив последнего в известность о своих противоправных действиях", - отметили в прокуратуре СКО.

По выявленным нарушениям 6 июля 2024 года прокуратура района начала досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 Уголовного кодекса (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Приговором Тайыншинского районного суда от 30 июня 2025 года руководителя отдела ЖКХ признали виновным в совершении указанного правонарушения. Его приговорили к 8 годам лишения свободы.

Также ему установили пожизненный запрет на занятие должностей на государственной службе, в судебной системе, органах местного самоуправления, Национальном банке и его структурах, в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Осенью прошлого года осудили заместителя акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, руководителя районного отдела ЖКХ и директора ТОО. Причиной стала взятка в размере 10 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту дорог районного значения.

В начале 2025 года суд второй инстанции пересмотрел приговор в отношении должностных лиц и предпринимателя, и он вступил в законную силу.

Летом этого года суд вынес обвинительный приговор руководителю отдела ЖКХ и подрядчику за растрату 18,2 млн тенге бюджетных средств в Акмолинской области.

