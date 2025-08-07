Главу отдела ЖКХ посадили на 8 лет в СКО

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Главу отдела ЖКХ посадили на 8 лет в СКО

      Опубликовано:

      Мужчина за решеткой в камере
      Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Darrin Klimek/Getty Images

      Руководителя отдела ЖКХ Тайыншинского района осудили на 8 лет лишения свободы за хищение почти 16 млн тенге бюджетных средств, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру СКО.

      Как сообщает официальный сайт надзорного органа, в ходе проверки, проведенной в отделе жилищно-коммунального хозяйства Тайыншинского района, выявили факт хищения бюджетных средств, совершенный руководителем учреждения, на сумму 15,9 млн тенге.

      "Указанное должностное лицо фиктивно заключило договор о государственных закупках из одного источника с предпринимателем на приобретение передаточного устройства модульного трубопровода для обеспечения теплоснабжения социально значимых объектов в городе Тайынша, не поставив последнего в известность о своих противоправных действиях", - отметили в прокуратуре СКО.

      По выявленным нарушениям 6 июля 2024 года прокуратура района начала досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 Уголовного кодекса (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

      Приговором Тайыншинского районного суда от 30 июня 2025 года руководителя отдела ЖКХ признали виновным в совершении указанного правонарушения. Его приговорили к 8 годам лишения свободы.

      Также ему установили пожизненный запрет на занятие должностей на государственной службе, в судебной системе, органах местного самоуправления, Национальном банке и его структурах, в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

      Судебный акт пока не вступил в законную силу.

      Осенью прошлого года осудили заместителя акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области, руководителя районного отдела ЖКХ и директора ТОО. Причиной стала взятка в размере 10 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по текущему ремонту дорог районного значения.

      В начале 2025 года суд второй инстанции пересмотрел приговор в отношении должностных лиц и предпринимателя, и он вступил в законную силу.

      Летом этого года суд вынес обвинительный приговор руководителю отдела ЖКХ и подрядчику за растрату 18,2 млн тенге бюджетных средств в Акмолинской области.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.