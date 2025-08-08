"Более 1 млрд тенге на ремонт котельной": за незаконную сделку наказали чиновника в области Абай
Опубликовано:
В области Абай выявили неэффективное расходование бюджетных средств на сумму свыше 1,4 млрд тенге. Главу отдела ЖКХ привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.
Прокуратура Аягозского района установила, что 30 мая 2025 года районный отдел ЖКХ заключил договор с ТОО "МИТ Теплосервис" на сумму более 1 млрд тенге на проведение капитального ремонта котельной "Центральная".
"Закупка осуществлена способом из одного источника под предлогом предотвращения последствий чрезвычайных ситуаций. Однако в 2025 году чрезвычайное положение на территории района не объявлялось. Таким образом, основания для применения данного способа государственных закупок отсутствовали", - пояснили в прокуратуре.
Также в ведомстве выяснили, что 10 ноября 2023 года отделом уже был заключен аналогичный договор на установку нового котла с трехлетним гарантийным сроком на сумму 110 млн тенге.
"По акту надзора прокуратуры района незаконно заключенный договор отменен, а руководитель отдела ЖКХ привлечен к административной ответственности по ст.207 КоАП (нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках) с наложением штрафа в размере 200 МРП (786 400 тенге)", - подытожили в ведомстве.
Сегодня также сообщалось, что в ВКО главу отдела земельных отношений оштрафовали за размещение ложной информации на интернет-странице госоргана. Это единственный случай в стране.
До этого Олжас Бектенов поручил привлечь к ответственности за ненадлежащую организацию работы председателей Комитета государственных доходов Министерства финансов РК и Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК.
Также рабочая группа под руководством заместителя премьер-министра Ермека Кошербаева совершила инспекционную поездку в курортные зоны. По итогам приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении ответственных должностных лиц.
