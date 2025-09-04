Студент из Алматы выполнил просьбу, а теперь должен вернуть более 2 млн тенге

Студент из Алматы обязан вернуть незаконно полученные деньги и компенсировать расходы казахстанке. Речь идет о сумме свыше 2 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску казахстанки, на имя которой неизвестные оформили онлайн-кредит на сумму более 2 млн тенге, рассмотрели в Таразском городском суде.

Полученные средства были выведены на чужие счета без согласия женщины. В ходе досудебного расследования установили, что деньги поступили на счет студента Казахского национального педагогического университета имени Абая.

Парень пояснил, что по просьбе некоего лица по имени Жаксылык он и его сокурсники открыли банковские счета через мобильное приложение. По его словам, телефон был взломан, а деньги переведены без его ведома - он якобы не имел информации об их поступлении и последующем использовании.

Казахстанка просила взыскать со студента сумму неосновательного обогащения в размере более 1,9 млн тенге, 241 тыс. тенге убытков и судебные расходы на сумму 220 тыс. тенге.

"Ответчик самостоятельно зарегистрировался в системе банка и оформил пять виртуальных карт, поэтому доводы о его неведении признаны несостоятельными", - установил суд.

Учитывая, что получателем денежных средств являлся студент, при отсутствии между сторонами каких-либо договорных обязательств суд пришел к выводу о наличии признаков неосновательного обогащения с его стороны.

Решением суда иск был удовлетворен частично. С молодого человека взыскана сумма неосновательного обогащения в размере более 1,9 млн тенге и 210 тыс. тенге судебных расходов. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее глава АРРФР напомнила об ужесточении правил выдачи банковских карт. Это было сделано для борьбы с мошенническими схемами. На сегодня, по словам Мадины Абылкасымовой, уже несколько тысяч человек находятся в "серых" списках - по ним блокируются счета.

В Астане вынесли приговор троим дропперам, которые в сговоре с неизвестным обманули пожилых людей на сумму свыше 14 млн тенге. Двое из них, являясь гражданами иностранного государства, пытались покинуть Казахстан и были задержаны в аэропорту.

В Алматы полицейские предотвратили мошенничество и помогли горожанке сохранить 27 млн тенге. Эти деньги наличными нашли у подозрительного мужчины в общественном месте.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.