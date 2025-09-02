Блокируются счета: тысячи казахстанцев попали в "серый" список как дропперы

Глава АРРФР в кулуарах парламента рассказала, сколько человек в Казахстане подозревают в мошенничествах с банковскими картами, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина Абылкасымова напомнила об ужесточении правил выдачи банковских карт. Это было сделано для борьбы с мошенническими схемами.

"Мы ввели ограничение - не более 10 карт в одном банке на одно лицо. Были случаи, когда оформлялось на одного человека более 200 карт, и это были дропперы. Теперь у нас сформированы "серые" списки по дропперам", - отметила она.

На сегодня, по ее словам, уже несколько тысяч человек находятся в этих списках.

"По ним блокируются счета. "Серый" список - на период проверки. Если подтверждается, то его заносят в "черный" список", - резюмировала глава АРРФР.

Добавим, глава АРРФР Мадина Абылкасымова в кулуарах парламента ответила на вопрос, почему для снятия денег нужен владелец банковской карты.

Напомним, мы также писали о том, что клиент попадает в зону риска для банков, если у него открыто пять и более карт в одном банке. При подозрении в незаконных операциях с ним могут прекратить сотрудничество. Подробнее читайте в нашем материале.

