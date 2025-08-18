"Обманули пожилых на миллионы": трое дропперов осуждены в Астане

В Астане вынесли приговор троим дропперам, которые в сговоре с неизвестным обманули пожилых людей на сумму свыше 14 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

На официальном сайте прокуратуры Астаны сообщили, что неизвестный обзванивал пожилых людей и сообщал, что их родственники нарушили ПДД и пострадавшим необходима помощь. А в сговоре с неустановленным лицом были трое дропперов, которые по указанию куратора получали от обманутых лиц денежные средства.

В общей сложности в качестве материальной помощи для "пострадавших от дорожно-транспортных происшествий" было получено свыше 14 млн тенге. Эти средства дропперы переводили на расчетные счета организатора преступления, но часть полученной суммы оставляли себе за "работу".

"Двое дропперов, являясь гражданами иностранного государства, присвоив денежные средства потерпевших, пытались покинуть страну. Однако злоумышленники были задержаны в международном аэропорту города Алматы во время ожидания рейса", - сообщили в прокуратуре.

Сообщается, что государственный обвинитель доказал умысел виновных на пособничество в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана в крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору, совершенное неоднократно.

Причиненный материальный ущерб был полностью возмещен.

Трое виновных осуждены к 2 годам лишения свободы каждый.

Прокуратура Астаны обращает внимание, что за совершение мошенничества предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Костанайской области выявили трех 15-летних жителей Житикары, которые продавали свои аккаунты в WhatsApp телефонным мошенникам, из-за чего две женщины лишились около 12 млн тенге.

Кроме того, в июле Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением в связи с тем, что за "дропперство" (передачу своих банковских карт, счетов, персональных данных) вводится уголовная ответственность.

В ведомстве отметили, что в сенате парламента проходит процедуру одобрения законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение (ст.232-1 УК). За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.