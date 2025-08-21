jitsu gif
      План аферистов на 32 млн тенге сорвала полиция в Алматы (видео)

      Опубликовано:

      Задержание подозреваемого
      Задержание подозреваемого. Кадр из видео: polisia.kz

      В Алматы полицейские предотвратили мошенничество и помогли горожанке сохранить несколько десятков миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на портал МВД Polisia.kz.

      Как рассказали в правоохранительных органах, в ходе оперативных мероприятий киберполиция обратила внимание на подозрительного мужчину в общественном месте. Он был в маске, темных очках и имел при себе рюкзак. При проверке у него обнаружили свыше 27 млн тенге наличными.

      Выяснилось, что задержанный выполнял роль так называемого дроппера – посредника для передачи денег мошенникам.

      "Средства он получил от женщины, которую злоумышленники несколько дней вводили в заблуждение, убеждая, что она участвует в спецоперации. Ей поступали звонки с требованиями хранить тайну и переводить деньги на "безопасные счета".

      Когда полицейские прибыли по адресу проживания потерпевшей, она не открыла дверь. Позже ее удалось встретить в отделении банка, где оперативники установили, что около 4 млн тенге она уже успела отправить аферистам", - рассказали в полиции.

      Благодаря действиям сотрудников полиции и службы безопасности банка эти средства были возвращены.

      "Данный случай стал возможен благодаря профессионализму и внимательности наших сотрудников. Оперская смекалка позволила вовремя распознать подозрительные обстоятельства, пресечь деятельность мошенников и сохранить значительную сумму.

      В очередной раз мы призываем граждан быть предельно осторожными: не доверяйте незнакомым звонкам и переводам денег. При малейшем подозрении обращайтесь в полицию", – подчеркнул начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.

      Напомним, ранее прокуратура предупредила казахстанцев о дропперстве и возможных его последствиях. В ведомстве напомнили, что при установлении причастности "дропперов" к совершению мошенничества, они подлежат привлечению к уголовной ответственности в качестве соучастников. 

      А в конце мая в мажилисе во втором чтении рассмотрели нормы по оптимизации уголовного и уголовно-процессуального кодекса - для дропперов предлагалось наказание в рамках УК РК.

