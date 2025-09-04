Тело новорожденного в мусорном баке в Уральске: маму младенца до сих пор не нашли

В Уральске полицейские продолжают поиски матери младенца - тело новорожденного обнаружили в мусорном баке в середине августа, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ЗКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данному факту проводится досудебное расследование. В настоящее время проходят оперативно-розыскные мероприятия с целью установления личности матери.

Полицией уже были проверены женщины, состоящие на учете в медицинских учреждениях, а также не состоящие на учете или снятые с учета по различным причинам (переезд, прикрепление к другим организациям и т.д.).

Стражи порядка провели подворные и поквартирные обходы, проверили близлежащие частные дома. Были изучены видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных в подъездах домов вблизи места происшествия.

"Поиски матери продолжаются. Если вы обладаете какой-либо информацией, которая может способствовать расследованию, просим незамедлительно сообщить об этом по одному из следующих номеров: 102, 98-15-01, 8-775-373-00-94", - обратились в ДП ЗКО.

Напомним, в Уральске в мусорном контейнере обнаружили тело младенца. Сразу же сотрудниками полиции были начаты оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери. Также проводится проверка по выяснению обстоятельств происшествия.

Весной этого года в поезде Кызылорда - Астана пассажирка родила ребенка в туалете, а после выбросила его из вагона, в результате малыш погиб. В июле суд признал женщину невменяемой в момент совершения этого деяния. Было установлено, что страдавшая психическим заболеванием казахстанка находилась в состоянии обострения. Ей назначили принудительное лечение в специализированном медицинском учреждении.

