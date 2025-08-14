Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Уральске

В Уральске в мусорном контейнере обнаружили тело младенца. Сейчас полицейские разыскивают его мать, проводится проверка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ЗКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту обнаружения плода ребенка в Уральске сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери. Также ведется проверка по выяснению обстоятельств происшествия.

Ранее в Сети появилась информация, что в поезде Кызылорда - Астана пассажирка родила ребенка в туалете, а после выбросила его из вагона. В пресс-службе Департамента полиции на транспорте подтвердили эту информацию.

В июле суд признал женщину невменяемой в момент совершения этого деяния. Было установлено, что страдавшая психическим заболеванием казахстанка находилась в состоянии обострения. Ей назначили принудительное лечение в специализированном медицинском учреждении.

В конце июня также появилась информация о том, что на остановке общественного транспорта в Караганде женщина родила ребенка. Мать и ребенок живы, однако малыш попал в реанимацию.

