Бросила ребенка в унитаз: родившую в поезде казахстанку признали невменяемой
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В Караганде поставили точку в деле женщины, которая родила в пассажирском поезде, но выбросила собственного ребенка в санитарный сток, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области.
Карагандинская транспортная прокуратура завершила судебное разбирательство трагического инцидента, произошедшего в пассажирском поезде на участке "Караганда-Сортировочная-Сарыбель".
"20 апреля 2025 года одна из пассажирок поезда почувствовала схватки и родила ребенка прямо в санитарном помещении вагона. Роды произошли вне медицинского учреждения и без надлежащей помощи.
Как установлено, женщина, страдавшая психическим заболеванием, в состоянии обострения сбросила новорождённого в санитарный сток. Ребенок упал на железнодорожные пути и получил травмы, несовместимые с жизнью", - рассказали в прокуратуре.
Суд признал женщину невменяемой в момент совершения общественного опасного деяния. Ей назначено принудительное лечение в специализированном медицинском учреждении.
Напомним, 22 апреля в Сети появилась информация, что в поезде Кызылорда - Астана пассажирка родила ребенка в туалете, а после выбросила его из окна. Инцидент прокомментировали в ДП на транспорте.
А в конце июня появилась информация о том, что на остановке "ТБЦ" в Караганде женщина родила ребенка. Мать и ребенок живы, однако малыш находился в реанимации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2269044-brosila-rebenka-v-sanitarnyy-stok-v-karagande-postavili-tochku-v-zhutkom-dele-o-rodah-v-poezde/
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