Бросила ребенка в унитаз: родившую в поезде казахстанку признали невменяемой

В Караганде поставили точку в деле женщины, которая родила в пассажирском поезде, но выбросила собственного ребенка в санитарный сток, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

Карагандинская транспортная прокуратура завершила судебное разбирательство трагического инцидента, произошедшего в пассажирском поезде на участке "Караганда-Сортировочная-Сарыбель".

"20 апреля 2025 года одна из пассажирок поезда почувствовала схватки и родила ребенка прямо в санитарном помещении вагона. Роды произошли вне медицинского учреждения и без надлежащей помощи.

Как установлено, женщина, страдавшая психическим заболеванием, в состоянии обострения сбросила новорождённого в санитарный сток. Ребенок упал на железнодорожные пути и получил травмы, несовместимые с жизнью", - рассказали в прокуратуре.

Суд признал женщину невменяемой в момент совершения общественного опасного деяния. Ей назначено принудительное лечение в специализированном медицинском учреждении.

Напомним, 22 апреля в Сети появилась информация, что в поезде Кызылорда - Астана пассажирка родила ребенка в туалете, а после выбросила его из окна. Инцидент прокомментировали в ДП на транспорте.

А в конце июня появилась информация о том, что на остановке "ТБЦ" в Караганде женщина родила ребенка. Мать и ребенок живы, однако малыш находился в реанимации.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.