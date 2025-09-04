Кровь взяли у мужчины, который ездил на квадроцикле в Бурабае

В Бурабае задержали пьяного водителя квадроцикла без номерных знаков. Мужчина уже имел 7-летний запрет на вождение, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 сентября около 22:00 сотрудники роты патрульной полиции ДП Акмолинской области в поселке Бурабай остановили водителя квадроцикла ATV без государственных номерных знаков.

За рулем находился 29-летний местный житель. В апреле текущего года постановлением суда он уже был лишен водительских прав на 7 лет по ч.1 ст.608 КоАП РК за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

"При проверке установлено, что мужчина вновь управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. У него произведен забор крови, назначена экспертиза. Начато досудебное расследование", - отметили в ДП региона.

Ранее стало известно, что учительнице из Уральска назначили штраф почти в 300 тыс. тенге после того, как она вновь села за руль. Женщина уже была лишена водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В области Жетісу любителя пьяной езды суд наказал лишением свободы на полгода и пожизненным лишением водительских прав. Дело в том, что мужчина, не сделав для себя должных выводов, уже без водительских прав вновь в состоянии алкогольного опьянения управлял автомашиной.

В Астане полицейские остановили несовершеннолетнего водителя, к тому же в состоянии алкогольного опьянения. При проверке выяснилось, что молодой человек взял машину у своей сестры.

