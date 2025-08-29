Казахстанец не сделал должных выводов и попал за решетку

В области Жетісу любителя пьяной езды суд наказал лишением свободы на полгода и пожизненным лишением водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в целях предупреждения пьяной езды прокуратура Аксуского района области Жетісу организовала показательный судебный процесс. В суд пригласили местных водителей, в том числе занимающихся частным извозом.

Суд рассматривал уголовное дело в отношении водителя, который ранее привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Тогда его наказали 15 сутками ареста и лишили права управления авто на 7 лет.

"Не сделав для себя должных выводов, и уже без водительских прав, он вновь в состоянии алкогольного опьянения управлял автомашиной, тем самым совершив уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.346 УК", - рассказали в прокуратуре региона.

Приговором суда любителю пьяной езды назначили 6 месяцев лишения свободы и пожизненное лишение права управления транспортными средствами.

Ранее в Астане автомобиль марки Hyundai вызвал подозрение у полицейских. Оказалось, что за рулем был несовершеннолетний, к тому же в состоянии алкогольного опьянения. При проверке выяснилось, что молодой человек взял машину у своей сестры.

В Алматы задержали сотрудника автомойки. Его подозревают в том, что он пьяным угнал автомобиль клиента, после чего попал в ДТП. При этом машина получила значительные повреждения из-за наезда на забор одного из частных домов.

А в Кызылорде пьяный водитель, перевозивший детсадовцев, пытался скрыться от полицейских, но его задержали, а автомобиль забрали на спецстоянку.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.