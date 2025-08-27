"Взял машину сестры": пьяный подросток без прав попался полицейским в Астане

В Аастане полицейские остановили подозрительного водителя - за рулем оказался несовершеннолетний, к тому же в состоянии алкогольного опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Видео задержания 17-летнего подростка опубликовали в Instagram-аккаунте Департамента полиции Астаны. Там же сообщили, что автомобиль марки Hyundai двигался по улице Тәуелсіздік и вызвал подозрение в ходе патрулирования.

При проверке выяснилось, что молодой человек взял машину у своей сестры и ехал в состоянии алкогольного опьянения.

"Несовершеннолетний нарушитель привлечен к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Также административное взыскание наложено на его законного представителя - за распитие подростком алкогольных напитков, нахождение в ночное время без сопровождения взрослых, а также за неисполнение родительских обязанностей", - сообщили в полиции.

Отмечается, что владелец транспортного средства, допустивший передачу управления лицу, не имеющему водительских прав, также понес ответственность.

Департамент полиции Астаны напоминает родителям о необходимости контролировать местонахождение своих детей, особенно в ночное время. Подобные правонарушения представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья не только самих подростков, но и окружающих.

Напомним, ранее в Астане полицейские остановили водителя, номера на машине которого оказались снятыми с другой машины. Суд назначил водителю арест и лишение прав на год.

А в Усть-Каменогорске девушку-водителя наказали за то, что ради видео она заменила госномер авто на табличку с фамилией и выехала с ней на улицы города.

