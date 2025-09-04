Попалась дважды: учительница из Уральска заплатит крупный штраф, сев трезвой за руль

Учительнице из Уральска назначили штраф почти в 300 тыс. тенге после того, как она, лишившись прав, вновь села за руль, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, 28 августа 2025 года в Уральске к административной ответственности привлекли школьного учителя.

Ранее она уже была лишена водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"Несмотря на это, женщина вновь села за руль - в этот раз трезвой, и на автомобиле, который не был зарегистрирован на территории Республики Казахстан", - рассказали в суде.

По итогам рассмотрения дела суд назначил наказание по двум административным статьям:

- за управление транспортом лицом, лишенным права управления (по ч.3 ст.612 КоАП РК);

- за нарушение правил регистрации транспортных средств (по ч.1-2 ст.590 КоАП РК).

Итоговый штраф составил 275 240 тенге, учитывая признание вины, раскаяние и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств.

Ранее в Шымкенте учителю назначили наказание в виде 25 суток ареста за побои несовершеннолетнего во время проведения урока в школе-гимназии. Суд установил, что потерпевший настойчиво и громко стучал в дверь, действуя умышленно, и педагог из чувства раздражения несколько раз ударил ученика.

В Костанае отдел образования подал в суд на директора школы из-за того, что он преподавал историю. Педагога обвинили в неосновательном обогащении на сумму 400 тыс. тенге. Суд посчитал, что директор выполнял свои обязанности, а распределение учебных часов было вызвано нехваткой преподавательского состава.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.