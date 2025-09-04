Попалась дважды: учительница из Уральска заплатит крупный штраф, сев трезвой за руль
Опубликовано:
Учительнице из Уральска назначили штраф почти в 300 тыс. тенге после того, как она, лишившись прав, вновь села за руль, передает NUR.KZ со ссылкой на Западно-Казахстанский областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, 28 августа 2025 года в Уральске к административной ответственности привлекли школьного учителя.
Ранее она уже была лишена водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
"Несмотря на это, женщина вновь села за руль - в этот раз трезвой, и на автомобиле, который не был зарегистрирован на территории Республики Казахстан", - рассказали в суде.
По итогам рассмотрения дела суд назначил наказание по двум административным статьям:
- за управление транспортом лицом, лишенным права управления (по ч.3 ст.612 КоАП РК);
- за нарушение правил регистрации транспортных средств (по ч.1-2 ст.590 КоАП РК).
Итоговый штраф составил 275 240 тенге, учитывая признание вины, раскаяние и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств.
Ранее в Шымкенте учителю назначили наказание в виде 25 суток ареста за побои несовершеннолетнего во время проведения урока в школе-гимназии. Суд установил, что потерпевший настойчиво и громко стучал в дверь, действуя умышленно, и педагог из чувства раздражения несколько раз ударил ученика.
В Костанае отдел образования подал в суд на директора школы из-за того, что он преподавал историю. Педагога обвинили в неосновательном обогащении на сумму 400 тыс. тенге. Суд посчитал, что директор выполнял свои обязанности, а распределение учебных часов было вызвано нехваткой преподавательского состава.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2282238-popalas-dvazhdy-uchitelnica-iz-uralska-zaplatit-krupnyy-shtraf-sev-trezvoy-za-rul/
