Оскорбление женщины привело к поножовщине между коллегами в Жезказгане

В Жезказгане ночной конфликт между мужчинами из-за оскорбления их общей коллеги привел к поножовщине и причинению тяжкого вреда здоровью, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст.106 УК РК) рассмотрели в Жезказганском городском суде.

Согласно материалам дела, 12 апреля 2025 года около 00:10 возле ресторана, расположенного в Жезказгане, между подсудимым и потерпевшим возник конфликт на почве оскорбления их общей коллеги.

"В ходе ссоры потерпевший первым нанес удар подсудимому. Однако в процессе драки подсудимый, используя складной нож, нанес потерпевшему несколько ударов в различные части тела, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни", - установил суд.

В суде подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

Потерпевший заявил, что примирился с подсудимым, простил его и попросил не назначать строгого наказания.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

