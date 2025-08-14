"Ворвались в дом и избили всю семью": конфликт между соседями произошел на юге Казахстана

В Туркестанской области конфликт между соседями на бытовой почве привел к избиению семьи в их доме. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Видеообращение одного из потерпевших опубликовал Telegram-канал Egov.Press. На кадрах мужчина заявил, что в результате нападения получил сотрясение мозга, перелом скуловой кости, верхней челюсти и другие травмы.

"В Сайрамском районе Туркестанской области около восьми человек ворвались в чужой дом и жестоко избили всю семью. Потерпевших спасли другие жители. Как обычно, все преступники находятся на свободе, а пострадавшие заявляют об угрозе их жизни со стороны подозреваемых", - говорится в посте.

Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области, по факту нанесения телесных повреждений в Сайрамском районе возбуждено уголовное дело.

"Все участники инцидента были доставлены в полицию и допрошены. Установлено, что конфликт между соседями произошел на бытовой почве", - отметили в ведомстве.

В настоящее время изучаются доводы сторон и проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам расследования будет дана правовая оценка их действиям, а материалы дела будут направлены в суд.

