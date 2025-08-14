"Ворвались в дом и избили всю семью": конфликт между соседями произошел на юге Казахстана
Опубликовано:
В Туркестанской области конфликт между соседями на бытовой почве привел к избиению семьи в их доме. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Видеообращение одного из потерпевших опубликовал Telegram-канал Egov.Press. На кадрах мужчина заявил, что в результате нападения получил сотрясение мозга, перелом скуловой кости, верхней челюсти и другие травмы.
"В Сайрамском районе Туркестанской области около восьми человек ворвались в чужой дом и жестоко избили всю семью. Потерпевших спасли другие жители. Как обычно, все преступники находятся на свободе, а пострадавшие заявляют об угрозе их жизни со стороны подозреваемых", - говорится в посте.
Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области, по факту нанесения телесных повреждений в Сайрамском районе возбуждено уголовное дело.
"Все участники инцидента были доставлены в полицию и допрошены. Установлено, что конфликт между соседями произошел на бытовой почве", - отметили в ведомстве.
В настоящее время изучаются доводы сторон и проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам расследования будет дана правовая оценка их действиям, а материалы дела будут направлены в суд.
Ранее в одном из ЖК Алматы устроили поножовщину, два человека получили ранения. Выяснилось, что причиной конфликта стало парковочное место. Спор возник между соседями - они стали выяснять отношения прямо на парковке. Позже к ним присоединилась группа поддержки.
В Акмолинской области начали расследование по факту умышленного поджога машины. В преступлении подозревают соседа, с которым у владельца авто был конфликт. Вокруг машины нашли следы пролитого бензина.
В Кызылординской области местного жителя оштрафовали за причинение легкого вреда здоровью соседа после празднования дня рождения родственницы. Суд установил, что после застолья он направился к соседнему дому, перелез через забор и, когда навстречу вышел хозяин дома, дважды нанес удары.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2275065-vorvalis-v-dom-i-izbili-vsyu-semyu-konflikt-mezhdu-sosedyami-proizoshel-na-yuge-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах