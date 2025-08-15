Мужчину избивали и резали ножом недалеко от отдела полиции в Семее
Опубликовано:
В Сети появилась информация, что в самом центре Семея, возле здания акимата и недалеко от отдела полиции, в дневное время произошла драка и поножовщина между несколькими мужчинами, передает NUR.KZ.
Кадры из Семея опубликовал Instagram-паблик oo_osa_semey_vko. На видео можно увидеть, как избивают мужчину, лежащего на асфальте, и наносят ему удары, предположительно, ножом.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции области Абай. В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
В результате проведенных мероприятий задержаны двое подозреваемых, которые водворены в изолятор временного содержания.
"Местонахождение еще одного лица устанавливается. По предварительным данным, конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений", - уточнили в ДП региона.
Ранее в Туркестанской области конфликт между соседями на бытовой почве привел к избиению семьи в их доме. Всех участников инцидента доставили в полицию и допросили. Возбуждено уголовное дело.
Полиция Алматы собирается установить участниц массовой драки, которая произошла в одном из микрорайонов города. Потасовку сняли на видео жильцы ближайшего дома. На кадрах слышны крики девочек, а также видно, как они держат друг друга за волосы.
А в маршрутном автобусе в Шымкенте из хулиганских побуждений избили одну из пассажирок, причинив легкий вред ее здоровью. Напавшую приговорили к году ограничения свободы.
