      Астанчанку подозревают в махинациях с оформлением виз в Европу и США на 330 млн тенге

      Опубликовано:

      Женщину арестовали
      Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: Peter Dazeley / Getty Images

      В Астане задержана подозреваемая в заключении фиктивных договоров займа под предлогом оформления виз, что нанесло ущерб более 60 людям на 330 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

      Как сообщает прокуратура Астаны, подозреваемая путем обмана и злоупотребления доверием обещала оформить потерпевшим долгосрочные и краткосрочные визы в Европу, США и Великобританию.

      "Во избежание уголовной ответственности заключила фиктивные договора займа с более 60 потерпевшими и пыталась завуалировать свое преступление под гражданско-правовые отношения. Причиненный ущерб составил более 330 млн тенге", - отмечается в публикации.

      Обвиняемая задержана, ее действия квалифицированы по п. 2, ч.4, ст. 190 УК, с санкции суда она находится под стражей.

      В настоящее время устанавливается весь круг потерпевших лиц, проводится досудебное расследование.

      Напомним о подобном деле в Астане - в июне там также задержали женщину, подозреваемую в крупном мошенничестве с "оформлением виз" - расследуется 100 уголовных дел с общей суммой ущерба в 300 млн тенге.

      Ранее мы также писали о том, как жительница Астаны лишилась 20 млн тенге, пытаясь переехать в Испанию. В полиции сообщили, что в присвоении средство подозревают горожанку, которая работает исполнительным директором в консалтинговой компании. Компания помогает людям получать визы на короткий и долгий срок, а также виды на жительство в разных странах.

      А в конце июля в МВД заявили о раскрытой схеме фиктивной регистрации иностранцев - задержана 35-летняя жительница столицы, по версии полиции, за свою услугу она просила по 100 тыс. тенге.

