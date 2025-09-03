"Похитили 16-летнюю, пытали, заставляли целовать руки и ноги": задержаны две казахстанки

Появилась информация о том, что в Алматинской области 16-летнюю девушку похитили, пытали и подвергли сексуальному насилию. По делу задержаны две женщин. Также проводится проверка об утечке информации в соцсети, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Об инциденте в своем Telegram-канале рассказала председатель фонда "НеМолчиKZ" Дина Тансари.

"В Алматинской области 16-летнюю девушку обманным путем похитили из дома и пытали две женщины. Две женщины 1996 года рождения, а девочка несовершеннолетняя. Женщины били девочку, прижигали сигаретами, топили в реке, совершали насильственные действия сексуального характера, заставляли целовать руки и ноги, все это снимали на видео. И требовали 3 млн тенге взамен на нераспространение этих видеоматериалов", - написала в своем посте общественница.

По словам Дины Тансари, полиция допустила утечку информации и все персональные данные потерпевшей стороны и подозреваемых с подробным описанием событий появились в Сети.

"Сейчас в WhatsApp-чатах распространяют информацию о данном преступлении. И все родственники потерпевшей девочки, а также все население поселка, в котором они проживают, знают о всех подробностях", - говорится в посте.

Произошедшее прокомментировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

В ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений и совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Обе подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Вместе с тем доводы о якобы утечке личных данных участников уголовного процесса проверяются", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Семее к пожизненному сроку приговорили студента юридического факультета за изнасилование детей в возрасте 12 и 13 лет. Отбывание наказания осужденному назначили в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Также казахстанец обвинил бывшего коллегу в изнасиловании и совращении малолетних. Он утверждает, что сейчас тот продолжает работу в сфере образования и является директором школы. В полиции начали проверку после видеообращения мужчины, который молчал с 2013 года.

