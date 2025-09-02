"Проснулся голый": казахстанец записал видео и заявил об изнасиловании в 2013 году

Казахстанец обвинил бывшего коллегу в изнасиловании, а также совращении малолетних. В полиции начали проверку после видеообращения мужчины, который молчал с 2013 года, передает NUR.KZ.

Видеообращение казахстанца опубликовал Telegram-канал "Письма президенту".

Мужчина рассказал, что ситуация произошла в 2013 году в Атырау, когда ему было 23 года. Тогда он устроился работать в школу. С коллегой они "обмывали" его первую зарплату. Все закончилось тем, по его словам, что его напоили и якобы надругались над ним.

"Он уже был подшофе, сел на бордюр и начал падать. Я начал его держать. Он говорит: "Пойдем со мной домой". Я говорю: "Хорошо, пошли". И пошли к нему домой, там уже сидели двое, накрыли стол. Я сел за стол и проснулся уже утром, полностью голый, без одежды", - рассказал мужчина.

По его словам, когда он проснулся, то увидел рядом своего коллегу.

"И он мне сказал: "Теперь ты один из нас, не вздумай обо мне сказать ни слова. Если скажешь, то я про тебя тоже все расскажу". То есть это был шантаж. Я понял, что я уже в капкане, думал, что нет уже пути ниже, нет пути назад. Я начал общаться с ним и его компашкой. И один из его друзей начал рассказывать про их прошлое: они вместе устроились в школу и там совращали детей малолетних. Коллектив узнал как-то об этом, и оттуда их выгнали", - поделился мужчина.

Он утверждает, что сейчас его бывший коллега продолжает работу в сфере образования и является директором школы.

Заявление мужчины прокомментировали в Департаменте полиции Атырауской области.

"Полиция начала проверку информации, содержащейся в указанной видеозаписи. По результатам проверки будет дана правовая оценка. О результатах проверки будет дополнительно сообщено", - рассказали в ведомстве.

Также в ДП региона отметили, что автор видео в настоящее время находится в Алматы.

Ранее в Сети появилось обращение жительницы Астаны, которая заявила, что шесть человек изнасиловали ее сына, инвалида II группы. По ее словам, подозреваемый познакомился с ее сыном в онлайн-игре и неоднократно приглашал домой. В полиции отметили, что по факту насильственных действий сексуального характера проводится досудебное расследование.

Также гражданина Казахстана экстрадировали из России по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. По данным прокуратуры, мужчина пришел в квартиру подростка, с родителями которого он поддерживал дружеские отношения, и надругался над ним.

