"Проснулся голый": казахстанец записал видео и заявил об изнасиловании в 2013 году

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Проснулся голый": казахстанец записал видео и заявил об изнасиловании в 2013 году

      Опубликовано:

      Расстроенный мужчина
      Мужчина. Иллюстративное фото: kieferpix / Getty Images

      Казахстанец обвинил бывшего коллегу в изнасиловании, а также совращении малолетних. В полиции начали проверку после видеообращения мужчины, который молчал с 2013 года, передает NUR.KZ.

      Видеообращение казахстанца опубликовал Telegram-канал "Письма президенту".

      Мужчина рассказал, что ситуация произошла в 2013 году в Атырау, когда ему было 23 года. Тогда он устроился работать в школу. С коллегой они "обмывали" его первую зарплату. Все закончилось тем, по его словам, что его напоили и якобы надругались над ним.

      "Он уже был подшофе, сел на бордюр и начал падать. Я начал его держать. Он говорит: "Пойдем со мной домой". Я говорю: "Хорошо, пошли". И пошли к нему домой, там уже сидели двое, накрыли стол. Я сел за стол и проснулся уже утром, полностью голый, без одежды", - рассказал мужчина.

      По его словам, когда он проснулся, то увидел рядом своего коллегу.

      "И он мне сказал: "Теперь ты один из нас, не вздумай обо мне сказать ни слова. Если скажешь, то я про тебя тоже все расскажу". То есть это был шантаж. Я понял, что я уже в капкане, думал, что нет уже пути ниже, нет пути назад. Я начал общаться с ним и его компашкой. И один из его друзей начал рассказывать про их прошлое: они вместе устроились в школу и там совращали детей малолетних. Коллектив узнал как-то об этом, и оттуда их выгнали", - поделился мужчина.

      Он утверждает, что сейчас его бывший коллега продолжает работу в сфере образования и является директором школы.

      Заявление мужчины прокомментировали в Департаменте полиции Атырауской области.

      "Полиция начала проверку информации, содержащейся в указанной видеозаписи. По результатам проверки будет дана правовая оценка. О результатах проверки будет дополнительно сообщено", - рассказали в ведомстве.

      Также в ДП региона отметили, что автор видео в настоящее время находится в Алматы.

      Ранее в Сети появилось обращение жительницы Астаны, которая заявила, что шесть человек изнасиловали ее сына, инвалида II группы. По ее словам, подозреваемый познакомился с ее сыном в онлайн-игре и неоднократно приглашал домой. В полиции отметили, что по факту насильственных действий сексуального характера проводится досудебное расследование.

      Также гражданина Казахстана экстрадировали из России по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. По данным прокуратуры, мужчина пришел в квартиру подростка, с родителями которого он поддерживал дружеские отношения, и надругался над ним.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.