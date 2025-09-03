Дело экс-вице-министра спорта Кожагапанова: суд вынес решение по апелляции
Опубликовано:
В суде Астаны огласили решение по апелляции экс-вице-министра спорта Ерлана Кожагапанова, прежнее решение суда оставлено без изменений, передает корреспондент NUR.KZ.
В мае этого года в Астане вынесли приговор бывшему вице-министру спорта Ерлану Кожагапанову, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении. Тогда его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Сегодня была рассмотрена апелляция. Защита экс-вице-министра и главы агентства "Success K" Ляззат Коккозовой пыталась доказать невиновность обоих, а прокуратура решила выступить на апелляции с увеличением срока. Кожагапанову предложили назначить 7 лет лишения свободы.
В итоге, апелляция оставила приговор без изменений, срок лишения свободы Кожагапанова также составил 3 года.
Напомним, о задержании экс-вице-министра культуры и спорта, подозреваемого в совершении тяжкого коррупционного преступления, стало известно в начале марта прошлого года.
В июле Антикор сообщил, что расследование по делу завершено. В ведомстве отмечали, что вместе с экс-министром обвиняемыми по делу проходит руководство подрядной организации. Их всех подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении бюджетных средств. Отмечалось, что ущерб по этому делу составляет более 1 млрд тенге.
