Розыск и задержание: бывшего полицейского начальника оправдали в Караганде

Бывшего начальника Следственного управления ДП Карагандинской области Рустама Кулькеева оправдали по делу о краже дорогостоящего майнингового оборудования, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту кражи майнингового оборудования рассмотрел Казыбекбийский районный суд.

Органами досудебного расследования бывший начальник Следственного управления ДП Карагандинской области Рустам Кулькеев обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями (п.3 ч.4 ст.361 УК) и краже по предварительному сговору в особо крупном размере по (п.3 ч.4 ст.188 УК). Такие же обвинения предъявили следователю Следственного управления ДП региона.

Двое других подсудимых обвинялись только в краже по предварительному сговору в особо крупном размере по (п.3 ч.4 ст.188 УК).

"Вина К.Р.У. (Кулькеева Рустама Уристемовича - прим. ред.) не доказана, при этом выводы органов досудебного расследования основаны на предположениях", - отметили в суде.

Согласно материалам дела, следователь Следственного управления ДП Карагандинской области, злоупотребляя своими должностными полномочиями, вступил в преступный сговор с двумя гражданскими лицами.

После чего 9 и 10 ноября 2021 года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, они втроем вывезли с территории ТОО "Bassel Group LLS" (КарГРЭС-1) в Темиртау майнинговое оборудование, хранящееся в контейнерах, на постороннюю территорию в Караганде.

"Оттуда совершили хищение данного оборудования в количестве 1 906 штук, тем самым причинили ущерб АО "Московский шинный завод-М" на сумму 951 714 тенге, ООО "Электро.Фарм" - 10 708 984 тенге, ТОО "Каланда" - 23 499 850 тенге, ТОО "Вертонго" - 115 223 067 тенге", - установил суд.

Вина троих подсудимых в совершении инкриминированных им уголовных правонарушений подтверждалась изъятыми вещественными доказательствами, свидетельскими показаниями, другими письменными материалами дела, а также видеозаписями и телефонными переговорами.

Как уточнили в суде, таких доказательств против Рустама Кулькеева не имелось.

Прокурор просил назначить экс-начальнику Следственного управления - 8 лет лишения свободы, следователю - 7 лет лишения свободы, двум гражданским лицам - по 5 лет 4 месяца лишения свободы.

Подсудимые не признали свою вину, указали на причастность других лиц, которых, по их утверждению, незаконно вывели из орбиты уголовного преследования.

При назначении наказания суд учел личность подсудимых и наличие обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание.

Смягчающими обстоятельствами суд признал у троих обвиняемых наличие малолетних детей. Отягчающим обстоятельством для следователя посчитали нарушение принятой присяги.

"Приговором суда К.Р.У. (Кулькеев Рустам Уристемович - прим. ред.) признан невиновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.361 ч.4 п.3, ст.188 ч.4 п.3 УК, и оправдан за недоказанностью совершения им уголовных правонарушений", - говорится в сообщении суда.

Следователя Следственного управления признали виновным по этим же статьям. Ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы. Также его пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе.

Отбывать наказание следователь будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Его лишили и специального звания "старший лейтенант полиции".

Двух гражданских лиц признали виновными в краже. В соответствии с Законом "Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан" окончательно им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 4 месяца. Отбывать его они будут в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

За гражданскими истцами ТОО "Каланда", АО "Московский шинный завод-М", ТОО "Вертонго", ООО "Электро.Фарм" признали право на удовлетворение гражданского иска.

Вопрос о его размерах передан на рассмотрение судом в порядке гражданского судопроизводства, поскольку исковые требования поданы без учета стоимости возвращенного имущества, в отношении которого не была произведена оценка.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, осенью 2023 года в Сети появилась информация, что от следствия скрылся бывший начальник Следственного управления ДП Карагандинской области Рустам Кулькеев, который имел статус подозреваемого по уголовному делу.

Тогда в пресс-службе ДП региона рассказали, что Департаментом собственной безопасности расследуется уголовное дело по факту кражи майнингового оборудования, изъятого по уголовному делу, и злоупотребления должностными полномочиями.

Позже стало известно, что бывшего начальника Следственного управления ДП Карагандинской области Рустама Кулькеева объявили в розыск.

В ноябре 2024 года объявленного в розыск бывшего начальника Следственного управления ДП Карагандинской области Рустама Кулькеева задержали и водворили в ИВС.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.