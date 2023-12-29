МВД объявило в розыск бывшего полицейского начальника

Бывшего начальника Следственного управления ДП Карагандинской области Рустама Кулькеева объявили в розыск. Информация опубликована на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры РК, передает NUR.KZ.

По данным официального сайта, Рустама Кулькеева объявили в розыск 1 декабря 2023 года, то есть 28 дней назад. Инициатор: МВД РК. Орган, ведущий розыск: ДП Карагандинской области.

Розыск. Скриншот: qamqor.gov.kz

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что от следствия скрылся бывший начальник Следственного управления ДП Карагандинской области Рустам Кулькеев.

В пресс-службе ДП региона сообщили, что Департаментом собственной безопасности расследуется уголовное дело по п.3 ч.4 ст.188 и п.3 ч.4 ст.361 УК РК по факту кражи майнингового оборудования, изъятого по уголовному делу, и злоупотребления должностными полномочиями.

"По согласованию с прокуратурой Карагандинской области ранее уволенные по отрицательным мотивам бывший начальник Следственного управления департамента полиции Кулькеев и следователь этого же подразделения Канатов имеют статус подозреваемых по данному уголовному делу. В настоящее время устанавливается местонахождение Кулькеева для проведения с ним следственных действий. В случае неявки он будет объявлен в розыск", - сообщил тогда начальник ДП Карагандинской области Санжар Адилов.

Добавим, что согласно п.3 ч.4 ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

А на основании п.3 ч.4 ст.361 УК РК злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.