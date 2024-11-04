Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Объявленного в розыск бывшего полицейского начальника задержали в Караганде

Опубликовано:

Рустам Кулькеев
Рустам Кулькеев. Кадр из видео: instagram.com/podslushanosaran

Задержан объявленный в розыск бывший начальник Следственного управления ДП Карагандинской области Рустам Кулькеев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате оперативно-следственных мероприятий ДСБ МВД Рустама Кулькеева задержали и водворили в ИВС.

"Он был уволен из ОВД по отрицательным мотивам в 2023 году с должности начальника Следственного управления ДП Карагандинской области. МВД выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым правонарушениям в собственных рядах и будет продолжать работу по их искоренению", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что от следствия скрылся бывший начальник Следственного управления ДП Карагандинской области Рустам Кулькеев, который имел статус подозреваемого по уголовному делу.

В пресс-службе ДП региона рассказали, что Департаментом собственной безопасности расследуется уголовное дело по факту кражи майнингового оборудования, изъятого по уголовному делу, и злоупотребления должностными полномочиями.

Позже стало известно, что бывшего начальника Следственного управления ДП Карагандинской области Рустама Кулькеева объявили в розыск. Информацию опубликовали на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры РК.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182668-obyavlennogo-v-rozysk-byvshego-policeyskogo-nachalnika-zaderzhali-v-karagande/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie