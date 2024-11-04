Объявленного в розыск бывшего полицейского начальника задержали в Караганде

Задержан объявленный в розыск бывший начальник Следственного управления ДП Карагандинской области Рустам Кулькеев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате оперативно-следственных мероприятий ДСБ МВД Рустама Кулькеева задержали и водворили в ИВС.

"Он был уволен из ОВД по отрицательным мотивам в 2023 году с должности начальника Следственного управления ДП Карагандинской области. МВД выражает свою принципиальную позицию по нетерпимости к любым правонарушениям в собственных рядах и будет продолжать работу по их искоренению", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что от следствия скрылся бывший начальник Следственного управления ДП Карагандинской области Рустам Кулькеев, который имел статус подозреваемого по уголовному делу.

В пресс-службе ДП региона рассказали, что Департаментом собственной безопасности расследуется уголовное дело по факту кражи майнингового оборудования, изъятого по уголовному делу, и злоупотребления должностными полномочиями.

Позже стало известно, что бывшего начальника Следственного управления ДП Карагандинской области Рустама Кулькеева объявили в розыск. Информацию опубликовали на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры РК.