"Медийность - это не индульгенция": сенатор прокомментировала дело блогера Жанабылова

Депутат сената Парламента Жанна Асанова высказалась в кулуарах об инфоцыганстве и деле столичного блогера Жанабылова, объявившего розыгрыш 10 авто, передает NUR.KZ.

"Инфоцыганство – это зло, это манипуляция доверчивостью граждан. Под каким бы соусом нам это не преподносилось, так или иначе инфоцыганство - это продажа услуг быстрых доходов, которые якобы приносят быстрый успех. А молодежь, находясь в состоянии развития, должна уметь отличать настоящий успех от таких псевдовзлетов.

И доверчивые граждане, покупаясь на такую рекламу, вкладывают свои кровные (деньги - прим.ред.). Хорошо, если эти деньги свободные. А люди в кредиты "залезают". А дальше мы получаем последствия в виде стрессов, потом, возможно, лудомании, чтобы этот кредит закрыть и так далее. Поэтому, однозначно, медийность - это не оправдание", - говорит Асанова.

Сенатор оценила и ситуацию касательно блогера Жанабылова.

"Я думаю, в правовом поле надо относиться к этому очень строго. Повторюсь, медийность - это вовсе не индульгенция, чтобы избежать какого-либо вида наказания", - отметила депутат.

На вопрос о том, будет ли на законодательном уровне проводиться работа в этой сфере, Асанова ответила утвердительно.

"Потому что сейчас, занимаясь вопросами защиты прав детей, обеспечения безопасности, этот вопрос не закрыт. Мы продолжаем это все изучать и, возможно, в рамках законодательных инициатив мы этот момент тоже учтем, поскольку это касается нашего будущего, нашей молодежи", - заключила депутат сената.

Напомним, ранее министерство туризма и спорта сделало заявление из-за розыгрыша машин, проводимого в Instagram-аккаунтах известной пары блогеров - Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой.

О том, как на розыгрыш 10 авто, объявленный блогерами Жанабыловым и Толегеновой, отреагировали казахстанцы, мы писали здесь.

А недавно мы писали о том, что дело блогера Ерболата Жанабылова, объявившего розыгрыш 10 авто, передано в суд.

