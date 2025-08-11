"Пришел в квартиру подростка и совершил сексуальное насилие": казахстанца экстрадировали из России

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Пришел в квартиру подростка и совершил сексуальное насилие": казахстанца экстрадировали из России

      Опубликовано:

      Гражданина Казахстана экстрадировали
      Экстрадированный из России казахстанец. Кадр из видео: t.me/GenPr

      Гражданина Казахстана экстрадировали из России по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Генеральная прокуратура РК из Российской Федерации экстрадировала гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего.

      Сообщается, что в ноябре 2024 года в Костанайской области мужчина пришел в квартиру подростка, с родителями которого он поддерживал дружеские отношения.

      "Находясь наедине с потерпевшим, достоверно зная о его возрасте и психическом заболевании, мужчина совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера", - отметили в Генпрокуратуре.

      После этого подозреваемый покинул территорию Казахстана, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

      В прошлом году его задержали в Челябинской области Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадировали в Казахстан. В настоящее время фигуранта водворили в следственный изолятор.

      За инкриминируемое ему деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

      Ранее в Сети было опубликовано обращение жительницы Астаны, которая заявила, что шесть человек изнасиловали ее сына - инвалида II группы после знакомства в онлайн-игре. Обвинения прокомментировали в полиции.

      В Павлодаре вынесли приговор мужчине, обвиняемому в изнасиловании малолетней девочки с использованием ее беспомощного состояния. Ему назначили пожизненное наказание.

      В области Абай мужчина получил пожизненный срок за насильственные действия и развращение малолетней. Суд установил, что от преступных действий пострадала 8-летняя племянница жены подсудимого.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.