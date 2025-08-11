"Пришел в квартиру подростка и совершил сексуальное насилие": казахстанца экстрадировали из России

Гражданина Казахстана экстрадировали из России по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Генеральная прокуратура РК из Российской Федерации экстрадировала гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Сообщается, что в ноябре 2024 года в Костанайской области мужчина пришел в квартиру подростка, с родителями которого он поддерживал дружеские отношения.

"Находясь наедине с потерпевшим, достоверно зная о его возрасте и психическом заболевании, мужчина совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера", - отметили в Генпрокуратуре.

После этого подозреваемый покинул территорию Казахстана, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В прошлом году его задержали в Челябинской области Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадировали в Казахстан. В настоящее время фигуранта водворили в следственный изолятор.

За инкриминируемое ему деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

