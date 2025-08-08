"Познакомился в онлайн-играх": жительница Астаны обвинила шестерых человек в изнасиловании сына

В Сети опубликовано обращение жительницы Астаны, которая заявила, что шесть человек изнасиловали ее сына. Обвинения прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Gosrating опубликовано обращение женщины, которая заявила о неоднократном изнасиловании сына, инвалида II группы. По ее словам, подозреваемый познакомился с ее сыном в онлайн-игре и неоднократно приглашал домой.

"Мой сын познакомился в онлайн-играх с подозреваемым, который представился его ровесником и ввел в заблуждение. После знакомства подвергся неоднократному групповому изнасилованию", - заявила женщина.

По ее словам, дело расследуют в Департаменте полиции Астаны. При этом, женщина заявила, что все подозреваемые - их 6 человек, пока находятся на свободе.

"Несмотря на экспертизу, которая подтверждает факт насилия, они всех до сих пор на свободе. После группового изнасилования сын находятся в очень тяжелом, подавленном состоянии. Ему поставили новый диагноз - эпилепсия. Как это отразится в дальнейшем, страшно представить", - сказала мама мальчика.

Женщина также рассказала о личных проблемах со здоровьем - по ее словам, после произошедшего она перенесла инсульт.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу Департамента полиции Астаны.

"По факту насильственных действий сексуального характера проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по заключению которых будет принято процессуальное решение.

Все следственные действия осуществляются с соблюдением прав и законных интересов участников уголовного процесса. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит",- ответили в ДП.

В июле этого года в Сети стали распространять информация об изнасиловании женщины в Астане, а подозреваемый предположительно - военнослужащий. В Департаменте полиции Астаны сообщили о начале расследования.

Напомним, ранее в Шымкенте вынесли приговор в отношении двух сотрудников психбольницы, обвиняемых в изнасиловании пациенток, одна из которых оказалась несовершеннолетней.

До этого в Алматы задержали подозреваемого в изнасиловании сотрудницы ночного заведения - ранее девушка сообщила о факте изнасилования в социальных сетях.

