"Угрожал девочке": 6-летнего ребенка с ножом сняли на видео в Астане

В Сети появилось видео с детской площадки в Астане, где, как утверждается, 6-летний ребенок угрожал ножом девочке постарше. Пост прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

В соцсетях распространилось видео, на котором мальчик держит в руках кухонный нож и направляет его на девочку-подростка.

Все происходит на детской площадке. Мальчик в кадре говорит, что девочка нечестно играла с ним в футбол, другие дети успокаивают его и уговаривают убрать нож.

В конце видео дети замечают, что кто-то ведет съемку, и один из них с возгласом "не снимай!" закрывает ладонью камеру.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Астаны.

"По данному факту с несовершеннолетним 6-летним ребенком, в присутствии его законных представителей, проведена разъяснительная беседа о недопущении подобных фактов, соблюдения мер предосторожности и общего порядка.

Вместе с этим, за неисполнение обязанностей по воспитанию, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего, законный представитель привлечен к административной ответственности", - рассказали нам в Департаменте полиции Астаны.

Напомним, ранее в августе в Сети появились кадры драки несовершеннолетних на территории кофейни в Астане. Подростков и их родителей привлекли к ответственности.

В июне сообщалось, что в Астане семилетний ребенок получил травмы после драки с десятилетним мальчиком. В полиции не смогли возбудить уголовное дело в связи с недостижением возраста уголовной ответственности.

А в мае в Астане рассмотрели дело 14-летнего подростка, который напал на ребенка с ножом в лифте в одном из жилых комплексов столицы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.