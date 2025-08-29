Десятки казахстанок стали жертвами громкой аферы с "дешевым золотом"

В области Жетісу десятки женщин пострадали от обмана на миллионы тенге с "дешевым золотом". Но куда больше вопросов вызывает то, что уголовное дело внезапно закрыли, передает Первый канал "Евразия".

"Девушка через мессенджер WhatsApp предлагала золотые изделия из Шымкента по низким ценам. Я в марте присоединилась к группе и заказала два комплекта по отдельности. Оплатила 1 миллион 600 тысяч тенге. Но под разными предлогами я так и не получила свои украшения", - поделилась жительница Талдыкоргана Бакытжан Турсынбекова.

Сначала схема выглядела безобидной: дешевое золото и быстрая доставка. Но очень скоро десятки доверчивых жительниц Талдыкоргана остались ни с чем. Многие оформили кредиты, веря в обещанную выгодную покупку.

"Я сама передала ей 5 миллионов 600 тысяч тенге. Вначале она действительно привозила нам товар. В марте она написала мне сообщение в "личку". Мол, Самал, хочешь купить 200 граммов золота подешевке? Я согласилась, перевела ей 900 тысяч тенге. А на следующий день я узнала, что она мошенница, и деньги я не смогу вернуть. Мы написали заявление в полицию, но ее так и не задержали", - рассказала жительница Талдыкоргана Самал Касымова.

Но главное испытание ждало потерпевших позже. По их словам, уголовное дело по факту мошенничества неожиданно прекратили.

"Наш следователь Арнур Жанибеков на звонки перестал отвечать. 21-го числа, когда я разговаривала с ним в последний раз, он уверял меня, что дело ведется. Сказал, что ждет ответа от прокуратуры. Я пришла в прокуратуру, чтобы узнать подробности, а мне здесь сообщили, что дело было прекращено еще 14-го числа. Но нам при этом ничего не сказали", - говорит жительница Талдыкоргана Айым Абикенкызы.

Подозрения, слухи и молчание следователей только усилили возмущение - пострадавшие женщины пришли в прокуратуру. Их требования просты - вернуть деньги, наказать виновных и разобраться, почему дело закрыли.

"Я объяснил собравшимся по поводу взыскания материального ущерба. Им необходимо обратиться с иском в суд. Что касается прекращения уголовного производства по данному факту - мы поднимем дело и тщательно рассмотрим его. Что касается работы следователя, то мы узнаем все из материалов уголовного дела при рассмотрении", - сообщил прокурор города Марат Сматов.

В прокуратуре обещали пересмотреть дело уже в ближайшие дни.

Ранее жительницу Алматы и ее 12 подельников-родственников обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвами стали 290 человек, они лишились 4,6 млрд тенге. Люди вступали в чаты в мессенджерах и переводили деньги, желая закупить посуду, мебель и другие принадлежности для дома по низким ценам.

В Жамбылской области судом обернулась продажа товаров по низкой цене через WhatsApp. После перечисления денег разместившая рекламу женщина не исполнила заказ и покинула группу в мессенджере. Теперь она должна вернуть деньги в течение двух лет.

