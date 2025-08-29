Десятки казахстанок стали жертвами громкой аферы с "дешевым золотом"

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Десятки казахстанок стали жертвами громкой аферы с "дешевым золотом"

      Опубликовано:

      Золото
      Золотые украшения. Иллюстративное фото: ozgurdonmaz / Getty Images

      В области Жетісу десятки женщин пострадали от обмана на миллионы тенге с "дешевым золотом". Но куда больше вопросов вызывает то, что уголовное дело внезапно закрыли, передает Первый канал "Евразия".

      "Девушка через мессенджер WhatsApp предлагала золотые изделия из Шымкента по низким ценам. Я в марте присоединилась к группе и заказала два комплекта по отдельности. Оплатила 1 миллион 600 тысяч тенге. Но под разными предлогами я так и не получила свои украшения", - поделилась жительница Талдыкоргана Бакытжан Турсынбекова.

      Сначала схема выглядела безобидной: дешевое золото и быстрая доставка. Но очень скоро десятки доверчивых жительниц Талдыкоргана остались ни с чем. Многие оформили кредиты, веря в обещанную выгодную покупку.

      "Я сама передала ей 5 миллионов 600 тысяч тенге. Вначале она действительно привозила нам товар. В марте она написала мне сообщение в "личку". Мол, Самал, хочешь купить 200 граммов золота подешевке? Я согласилась, перевела ей 900 тысяч тенге. А на следующий день я узнала, что она мошенница, и деньги я не смогу вернуть. Мы написали заявление в полицию, но ее так и не задержали", - рассказала жительница Талдыкоргана Самал Касымова.

      Но главное испытание ждало потерпевших позже. По их словам, уголовное дело по факту мошенничества неожиданно прекратили.

      "Наш следователь Арнур Жанибеков на звонки перестал отвечать. 21-го числа, когда я разговаривала с ним в последний раз, он уверял меня, что дело ведется. Сказал, что ждет ответа от прокуратуры. Я пришла в прокуратуру, чтобы узнать подробности, а мне здесь сообщили, что дело было прекращено еще 14-го числа. Но нам при этом ничего не сказали", - говорит жительница Талдыкоргана Айым Абикенкызы.

      Подозрения, слухи и молчание следователей только усилили возмущение - пострадавшие женщины пришли в прокуратуру. Их требования просты - вернуть деньги, наказать виновных и разобраться, почему дело закрыли.

      "Я объяснил собравшимся по поводу взыскания материального ущерба. Им необходимо обратиться с иском в суд. Что касается прекращения уголовного производства по данному факту - мы поднимем дело и тщательно рассмотрим его. Что касается работы следователя, то мы узнаем все из материалов уголовного дела при рассмотрении", - сообщил прокурор города Марат Сматов.

      В прокуратуре обещали пересмотреть дело уже в ближайшие дни.

      Ранее жительницу Алматы и ее 12 подельников-родственников обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Жертвами стали 290 человек, они лишились 4,6 млрд тенге. Люди вступали в чаты в мессенджерах и переводили деньги, желая закупить посуду, мебель и другие принадлежности для дома по низким ценам.

      В Жамбылской области судом обернулась продажа товаров по низкой цене через WhatsApp. После перечисления денег разместившая рекламу женщина не исполнила заказ и покинула группу в мессенджере. Теперь она должна вернуть деньги в течение двух лет.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.