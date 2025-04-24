Казахстанка больше двух лет будет возвращать перечисленные ей 155 тыс. тенге

Судом обернулась продажа товаров по низкой цене через WhatsApp. Разместившая рекламу женщина должна вернуть 155 тыс. тенге в течение 2 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Жамбылский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, иск казахстанки о возврате денег, перечисленных за приобретение товаров по низким ценам, рассмотрел Сарысуский районный суд.

Согласно материалам дела, истец перевела ответчику через банковское приложение 155 тыс. тенге.

"Платеж был осуществлен с целью покупки посуды, рекламу о продаже которой ответчик разместила в мессенджере WhatsApp. После перечисления денежных средств ответчик не исполнила заказ, покинула группу в мессенджере и не вернула деньги", - установил суд.

В результате проведенных судьей примирительных процедур стороны достигли соглашения об урегулировании спора в порядке медиации и представили в суд соглашение для утверждения.

"По условиям соглашения ответчик обязалась выплатить истцу сумму задолженности ежемесячными платежами до 30 октября 2027 года", - уточнили в суде.

Суд утвердил соглашение, производство по делу прекратили. Истцу возвращена государственная пошлина. Определение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что жительницу Жанаозена осудили за мошенничество в социальных сетях. Она рекламировала мебель, технику и даже приданое для девушек по заниженным ценам. В результате женщина завладела деньгами шести потерпевших, нанеся им материальный ущерб на сумму свыше 12 млн тенге.

Другая казахстанка выставляла на популярной интернет-платформе фейковые объявления о продаже несуществующей мебели и получила от астанчан около 2 млн тенге. От преступных действий пострадали более 40 человек.