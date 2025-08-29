Одна девочка избила другую и сняла это на видео в Мангистау

Казахстанца привлекли к ответственности за правонарушение, совершенное его дочерью. Она избила другую девочку и сняла это на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении в отношении отца за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ч.3 ст.127 КоАП) рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

"Гражданин, не исполняя своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери, допустил, что последняя избила несовершеннолетнюю, сняв происходящее на видео, что повлекло совершение умышленных действий, содержащих признаки уголовного правонарушения", - установил суд.

В суде мужчина признал свою вину и согласился с протоколом об административном правонарушении.

Санкция ч.3 ст.127 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

Суд при назначении наказания в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, учел полное признание вины, чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств по делу не установили.

Постановлением суда от 31 июля 2025 года казахстанца признали виновным. Ему назначили административный штраф в размере 78 640 тенге. Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее в Сети появилось видео, где подросток ударил о землю двухлетнего ребенка. Пострадавший малыш получил травму - у него оказалась сломана рука.

После появления в соцсетях обращения матери двухлетнего ребенка за деяния подростка наказали его родителей. Их привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Жительницу Шымкента наказали за 15-летнюю дочь, которая распивала спиртные напитки в дендропарке. Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие на иждивении у женщины двоих детей, которых она воспитывает одна.

