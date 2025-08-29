Одна девочка избила другую и сняла это на видео в Мангистау

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Одна девочка избила другую и сняла это на видео в Мангистау

      Опубликовано:

      Избиение девочки
      Драка. Иллюстративное фото: Fred de Noyelle / Getty Images

      Казахстанца привлекли к ответственности за правонарушение, совершенное его дочерью. Она избила другую девочку и сняла это на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

      Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении в отношении отца за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ч.3 ст.127 КоАП) рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

      "Гражданин, не исполняя своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери, допустил, что последняя избила несовершеннолетнюю, сняв происходящее на видео, что повлекло совершение умышленных действий, содержащих признаки уголовного правонарушения", - установил суд.

      В суде мужчина признал свою вину и согласился с протоколом об административном правонарушении.

      Санкция ч.3 ст.127 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

      Суд при назначении наказания в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, учел полное признание вины, чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств по делу не установили.

      Постановлением суда от 31 июля 2025 года казахстанца признали виновным. Ему назначили административный штраф в размере 78 640 тенге. Постановление уже вступило в законную силу.

      Ранее в Сети появилось видео, где подросток ударил о землю двухлетнего ребенка. Пострадавший малыш получил травму - у него оказалась сломана рука.

      После появления в соцсетях обращения матери двухлетнего ребенка за деяния подростка наказали его родителей. Их привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

      Жительницу Шымкента наказали за 15-летнюю дочь, которая распивала спиртные напитки в дендропарке. Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие на иждивении у женщины двоих детей, которых она воспитывает одна.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.