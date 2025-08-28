Акмолинца задержали после того, как его бывший коллега лишился авто

В Акмолинской области задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве денег у бывшего коллеги, а также присвоении его автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники полиции установили и задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве денежных средств у знакомого - бывшего коллеги.

"По данным следствия, с апреля текущего года подозреваемый под различными предлогами требовал у потерпевшего деньги, угрожая в случае отказа. Также установлено, что злоумышленник завладел транспортным средством заявителя, не вернув его", - рассказали в ДП Акмолинской области.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК РК "Вымогательство". Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

