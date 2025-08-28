Акмолинца задержали после того, как его бывший коллега лишился авто
Опубликовано:
В Акмолинской области задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве денег у бывшего коллеги, а также присвоении его автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники полиции установили и задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве денежных средств у знакомого - бывшего коллеги.
"По данным следствия, с апреля текущего года подозреваемый под различными предлогами требовал у потерпевшего деньги, угрожая в случае отказа. Также установлено, что злоумышленник завладел транспортным средством заявителя, не вернув его", - рассказали в ДП Акмолинской области.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК РК "Вымогательство". Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.
Ранее в Усть-Каменогорске вынесли приговор местному блогеру и правозащитнику, которого обвиняли в вымогательстве сразу по 4 эпизодам в отношении 6 потерпевших. Среди них оказалась семейная пара, которая заплатила за удаление из социальных сетей видео их ссоры.
Другого блогера задержали с поличным в одном из кафе в Туркестанской области - его подозревают в вымогательстве денег у предпринимателя. По сведениям полиции, он угрожал опубликовать в соцсети порочащие сведения о потерпевшем.
В Костанае задержали 22-летнего подозреваемого в вымогательстве. Студенты передали более 1 млн тенге, опасаясь физической расправы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2280144-akmolinca-zaderzhali-posle-togo-kak-ego-byvshiy-kollega-lishilsya-avto/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах