Студентам угрожали расправой: силовики провели задержание в Костанае
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В Костанае задержали 22-летнего подозреваемого в вымогательстве. Студенты передали более 1 млн тенге, опасаясь физической расправы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, полиция расследует серию преступлений, совершенных в период с декабря 2024 по февраль 2025 года.
Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области был задержан 22-летний житель Костаная, который подозревается в вымогательстве крупных денежных сумм у двух студентов.
"По данным правоохранителей, он оказывал на потерпевших психологическое давление и угрожал физической расправой. В результате его действий пострадавшие передали ему более 1 миллиона тенге", - рассказали в ДП Костанайской области.
На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В его отношении возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование.
Следственные мероприятия продолжаются. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет фигуранта на причастность к другим эпизодам вымогательства.
Отметим, что по ч.2 ст.194 УК РК вымогательство, совершенное:
1) с применением насилия;
2) группой лиц по предварительному сговору;
3) неоднократно, -
наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Ранее в Жезказгане полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в вымогательстве у предпринимателей. По версии следствия, они пытались взять под контроль объекты малого и среднего бизнеса, применяя силу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2270340-studentam-ugrozhali-raspravoy-siloviki-proveli-zaderzhanie-v-kostanae/
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