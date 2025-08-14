"Получил 6900 долларов": блогера задержали в кафе на юге Казахстана
Блогера задержали с поличным в одном из кафе в Туркестанской области - его подозревают в вымогательстве денег у предпринимателя, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Туркестанской области полиция задержала блогера из Шымкента по подозрению в вымогательстве денег у местного предпринимателя.
Факт выявили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области.
"Мужчина угрожал опубликовать в соцсети порочащие сведения о потерпевшем. Он получил от него 2 тысячи долларов США, а затем потребовал еще 4 млн тенге. Сотрудники УБОП задержали блогера при получении денег в кафе Сайрамского района. Он был пойман с поличным, когда получил 6 тысяч 900 долларов США", - рассказали в МВД.
Сейчас проводится расследование. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Полиция продолжает выяснять все детали произошедшего.
В ноябре 2024 года в Туркестанской области двум блогерам вынесли приговор. Их обвинили в групповом и неоднократном вымогательстве. Жертвами были руководитель отделения скорой помощи и два школьных директора. Инициатор получил 4 года лишения свободы, его сообщник - 3 года и 6 месяцев.
Также в Туркестанской области по подозрению в вымогательстве был задержан еще один блогер. По данным следствия, он, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал у его организаторов 1 млн тенге. При проверке у задержанного были обнаружены банковская карта с переведенной суммой и служебное удостоверение журналиста.
