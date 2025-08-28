jitsu gif
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Житель Мангистау попал под две статьи после задержания спецназом (видео)

      Опубликовано:

      Мужчину задержали за марихуану
      Задержание. Кадр из видео: instagram.com/munaily_polisia

      В Мангистауской области спецназ "Беркут" задержал местного жителя, подозреваемого в выращивании марихуаны во дворе своего дома, передает NUR.KZ со ссылкой на ОП Мунайлинского района.

      Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в рамках профилактической акции сотрудники отдела криминальной полиции Мунайлинского района совместно с отрядом специального назначения "Беркут" и сотрудниками районной прокуратуры задержали 40-летнего жителя Мунайлинского района.

      "Был обнаружен 251 куст марихуаны, высаженный и выращиваемый в скрытом виде за забором во дворе его дома. Кроме того, в гараже во дворе была обнаружена сушеная марихуана, упакованная в спичечные коробки, а также хранившаяся в бочке", - отметили в полиции.

      Общий вес наркотика составляет 5,5 кг.

      Начато расследование по ст.300 "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, запрещенных к возделыванию" и ч.4 ст.296 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, хранение наркотических веществ, психотропных веществ и их аналогов в крупном размере без цели сбыта". Подозреваемый задержан.

      Ранее в Шуском районе Жамбылской области при обыске в палатке изъяли свыше 200 кг марихуаны. Полицейские задержали двух местных жителей, их водворили в изолятор временного содержания.

      В Алматинской области полицейские совместно с ДКНБ обнаружили наркоплантацию - на территории крестьянского хозяйства среди кукурузы росли 233 куста конопли. Кроме того, в шалаше изъяли 58 пробирок с семенами марихуаны.

      Еще одну незаконную плантацию обнаружили полицейские в районе Беимбета Майлина в Костанайской области. На приусадебном участке нашли 13 кустов, предположительно, каннабиса. Как установили полицейские, мужчина приобрел семена через интернет.

