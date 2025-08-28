jitsu gif
      Ущерб на 80 млрд тенге: незаконный вывоз рыбы за границу выявили в области Жетісу

      Опубликовано:

      Рыба
      Иллюстративное фото: pixabay.com

      В области Жетісу выявили незаконный экспорт рыбы в страны Европы. Ущерб превысил 80 миллиардов тенге. Проводится расследование по делу о контрабанде, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

      Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, природоохранная прокуратура области Жетісу, проанализировав состояние законности в сфере оборота рыбных ресурсов, выявила масштабные нарушения, связанные с незаконным экспортом рыбной продукции в страны Европы.

      Субъекты рыболовства создали более 20 аффилированных предприятий, через которые осуществлялся экспорт рыбной продукции за границу.

      При этом аффилированные компании не имели закрепленных водоемов, не обладали квотами на вылов рыбы и не получали разрешений на экспорт.

      "Показателен пример одного из товариществ, которое имело лимит на вылов рыбы в объеме 270 тонн. Однако фактически экспортировало 4 920 тонн рыбы, что в 18 раз больше лимита. Из этого объема 2 096 тонн были экспортированы через аффилированные компании", - сообщили в прокуратуре области Жетісу.

      По заключению уполномоченного органа сумма ущерба от незаконных действий 4 субъектов рыболовства и их аффилированных фирм составила свыше 80 миллиардов тенге.

      По выявленным фактам проводится досудебное расследование по статье 234 Уголовного кодекса (Экономическая контрабанда).

      Ранее в Алматы вынесли приговор руководителям компаний, которые занимались экономической контрабандой. Они перевозили через границу товар по поддельным документам и выписывали счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров. Сумма ущерба государству составила больше 33 млрд тенге.

      В прошлом году в Алматинской области осудили руководителя компании, экспортировавшей незаконно выловленную рыбу в Евросоюз. Гособвинители доказали, что он приобрел товар у браконьера на сумму более 210 млн тенге.

