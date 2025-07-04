Ущерб на 33 млрд: руководителей "операторов в таможенной сфере" осудили в Алматы

В Алматы вынесли приговор руководителям компаний, которые занимались экономической контрабандой, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру южной столицы.

Как рассказали в надзорном органе, при проверке прокуратура Алматы выявила компании, которые перевозили через границу товар по поддельным документам и выписывали счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.

По данным фактам были собраны материалы и зарегистрированы несколько уголовных дел. Подозреваемыми проходили руководители компаний - уполномоченных экономических операторов в таможенной сфере.

Общая сумма ущерба государству составила больше 33 млрд тенге.

В итоге руководителей компаний-операторов осудили по двум статьям - 216 и 234 Уголовного кодекса РК.

"Виновным лицам назначены различные сроки наказания в виде лишения свободы от двух до семи лет с конфискацией имущества в доход государства", - добавили в прокуратуре.

Апелляционной инстанцией приговор оставлен в силе.