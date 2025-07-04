Ущерб на 33 млрд: руководителей "операторов в таможенной сфере" осудили в Алматы
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В Алматы вынесли приговор руководителям компаний, которые занимались экономической контрабандой, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру южной столицы.
Как рассказали в надзорном органе, при проверке прокуратура Алматы выявила компании, которые перевозили через границу товар по поддельным документам и выписывали счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.
По данным фактам были собраны материалы и зарегистрированы несколько уголовных дел. Подозреваемыми проходили руководители компаний - уполномоченных экономических операторов в таможенной сфере.
Общая сумма ущерба государству составила больше 33 млрд тенге.
В итоге руководителей компаний-операторов осудили по двум статьям - 216 и 234 Уголовного кодекса РК.
"Виновным лицам назначены различные сроки наказания в виде лишения свободы от двух до семи лет с конфискацией имущества в доход государства", - добавили в прокуратуре.
Апелляционной инстанцией приговор оставлен в силе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2262309-ushcherb-na-33-mlrd-rukovoditeley-operatorov-v-tamozhennoy-sfere-osudili-v-almaty/
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