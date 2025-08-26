jitsu gif
      150 млн тенге хотели потратить на вырубку несуществующих деревьев в Семее

      Опубликовано:

      Вырубка деревьев
      Срубленное дерево. Иллюстративное фото: Olga Evtushkova / Getty Images

      В Семее отменили конкурс на 150 млн тенге по вырубке деревьев высотой до 40 метров, которые не произрастают в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Абай.

      Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Семея пресекла попытку нецелевого расходования бюджетных средств на сумму 150 млн тенге при проведении государственного конкурса по вырубке сухостойных деревьев и уходу за зелеными насаждениями.

      "В ходе проверки конкурсной документации были выявлены завышенные и необоснованные требования к потенциальным участникам, в том числе - наличие дорогостоящего оборудования для вырубки деревьев высотой до 40 метров, что является избыточным требованием, поскольку такие деревья не произрастают в Семее и несвойственны климатическим условиям Казахстана", - отметили в ведомстве.

      Кроме того, в конкурсных документах обнаружили расхождения между сметной и технической частями, что создавало высокий риск нецелевого использования государственных средств. Подобные нарушения ограничивали круг потенциальных участников и противоречили принципам добросовестной конкуренции.

      По результатам принятых прокуратурой мер конкурс отменили, а документацию привели в соответствие с законодательством. Это позволило не только предотвратить необоснованные траты бюджета, но и восстановить справедливые условия для всех участников рынка.

      Ранее в области Абай выявили неэффективное расходование бюджетных средств на сумму свыше 1,4 млрд тенге. Деньги выделили на проведение капитального ремонта котельной "Центральная". Главу отдела ЖКХ привлекли к ответственности.

      В Таразе обнаружили подделку подписей жильцов при заключении договора на капитальный ремонт. Также выявили незаконное расходование около 60 млн тенге из бюджета. Деньги выделили на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства.

      В СКО вынесли приговор бухгалтеру районного отдела образования за хищение почти 40 млн тенге, а ее руководителя лишили должности из-за допущенных нарушений.

