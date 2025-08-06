Главу отдела образования лишили должности из-за бухгалтера в СКО

В СКО вынесли приговор бухгалтеру районного отдела образования за хищение почти 40 млн тенге, а ее руководителя лишили должности из-за допущенных нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, органы прокуратуры на постоянной основе осуществляют надзор за соблюдением законности в сфере расходования бюджетных средств.

"В ходе проверки, проведенной в отделе образования Айыртауского района, выявлены факты систематического хищения бюджетных средств, совершенные бухгалтером учреждения.

Указанное должностное лицо с января 2021 года по апрель 2024 года незаконно перечисляло денежные средства в виде заработной платы работникам образовательных организаций района на общую сумму 39,8 млн тенге", - рассказали в прокуратуре СКО.

По выявленным нарушениям 11 июня 2024 года прокуратура района начала досудебное расследование по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" (п.2 ч.4 ст.189 УК РК).

Приговором Айыртауского районного суда от 28 марта 2025 года бухгалтера отдела образования признали виновной. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности в государственных и финансовых организациях сроком на 7 лет.

Приговор суда вступил в законную силу. Причиненный государству ущерб был возмещен в полном объеме.

В то же время по акту прокурорского надзора, внесенному в 2024 году, руководителя отдела образования освободили от занимаемой должности в связи с допущенными нарушениями.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Ранее в Туркестанской области 46 работников Жетысайского отдела образования осудили за хищение более 4 млрд тенге. По данным следствия, хищение бюджетных средств осуществлялось путем незаконного перечисления зарплаты на банковские счета знакомых и родственников, которые фактически не работали в школах.

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