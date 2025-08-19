Подделку подписей жильцов и хищение около 60 млн тенге обнаружили в Таразе

В Таразе обнаружили подделку подписей жильцов. Также выявили незаконное расходование бюджетных средств на сумму около 60 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Тараза в ходе проверки деятельности ТОО выявила факт подделки подписей жильцов при заключении договора на капитальный ремонт общего имущества четырехстороннего кондоминиума.

Согласно действующему законодательству выбор подрядной организации для проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума должен осуществляться советом дома.

"Однако в данном случае жителям не была предоставлена возможность выбрать подрядчика и были подделаны подписи жильцов", - уточнили в ведомстве.

2 июля 2025 года по указанию прокуратуры города факт подделки, изготовления или использования подложных документов зарегистрировало в ЕРДР управление полиции Тараза по ч.1 ст.385 УК. Начато досудебное расследование.

Кроме того, по результатам проверки деятельности товарищества 3 мая 2025 года прокуратура города зарегистрировала уголовное дело по факту необоснованного расходования бюджетных средств, выделенных на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства в размере 59 млн тенге (ч.4 ст.189 УК).

Расследование уголовного дела поручено Департаменту экономических расследований по Жамбылской области.

Отметим, что по ч.1 ст.385 УК РК подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, либо сбыт такого документа, а равно изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград Республики Казахстан или СССР наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

