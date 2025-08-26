Бизнес-тренер обманула астанчан на 50 млн тенге

Бизнес-тренер из Instagram обманула доверчивых астанчан на 50 млн тенге - женщину осудили по 10 эпизодам, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Астаны.

Как отметили в надзорном ведомстве, злоумышленница, выдавая себя за бизнес-тренера в сфере онлайн-торговли и закупок, привлекала потенциальных клиентов через социальную сеть Instagram, предлагая курсы по обучению онлайн-торговле.

"После прохождения обучения предлагала слушателям инвестировать средства в оптовую реализацию бытовой техники, обещая доход в размере 10% от вложенной суммы. Получив оплату и не выполнив обещанных условий, она прекращала общение с клиентами и скрывалась", - говорится в сообщении.

Государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимой по 10 эпизодам мошенничества - ущерб от ее действий составил свыше 50 млн тенге.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

